Dormagen: Straberger feiern ihre Gottestracht

Dormagen Pater Johannes erhielt die Peter-Bilk-Ehrenmedaille der Bruderschaft,

Strahlendes Wetter begleitete die St.-Hubertus-Schützenbruderschaft Straberg bei ihrer 151. "Gottestracht" am Wochenende. "Es herrschte allein schon durch das bombastische Wetter eine positive Grundstimmung", sagt Brudermeister Ulli Baumer. Und die Straberger feierten ihr kirchliches Fest mit Heiliger Messe und Prozession mitten in den Feierlichkeiten der "Frühkirmes" mit großer Beteiligung. "Das ist schon etwas ganz Besonderes und uns sehr wichtig", betont Baumer das Alleinstellungsmerkmal der "Gottestracht".

Dazu passt, dass die St.-Hubertus-Schützenbruderschaft Straberg ihre höchste interne Auszeichnung, die "Peter-Bilk-Ehrenmedaille", am Sonntag an Präses John, Pater Johannes Kallarackal, verlieh. Wie Brudermeister Ulli Baumer ausführte, ist diese Ehrung nicht nur aus Anlass der 20. Gottestracht von Pater Johannes: "Er ist nicht nur unser Präses, sondern zu unserem Freund geworden", sagte Baumer unter dem Applaus der Schützen und Gäste im Hubertussaal. In schwierigen Situationen wie nach dem 11. September 2001 oder beim Kutschenunfall in Straberg 2013 stand er den Schützen immer mit gutem Rat zur Seite. "Pater Johannes ist ein wahrer Menschenfreund und ein sehr bescheidender Mensch", betonte der Brudermeister. Zwar wehrte der bescheidende Präses das Lob ab, die Schützen standen ihm zur Ehre jedoch auf und applaudierten minutenlang.