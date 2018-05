Dormagen : Straberg: Vorbereitung für "Unser Dorf hat Zukunft"

Dormagen Heute beginnt um 19.30 Uhr das nächste Bürgertreffen im Klubheim des FC Straberg, wo weitere Details zum Besuch der Jury für den Landeswettbewerb "Unser Dorf hat Zukunft", die am 8. Juni um 11.30 Uhr erwartet wird, besprochen werden. Anschließend gibt es Live-Musik im Rahmen der Sportwoche zum 50-jährigen Bestehen des FC Straberg. "Wir wollen unser Straberg mit all seinen Vorzügen gut präsentieren", sagte Manfred Steiner vom Vorbereitungsteam, das bereits viele Ideen umgesetzt hat. "Die Vorbereitungen für dieses womöglich einmalige Ereignis sind in vollem Gange", so die Organisatoren, die die Bewertungskommission mit den "inneren Werten", aber auch dem äußeren Erscheinungsbild überzeugen möchte. Dazu erhalten die Straberger Unterstützung von der Stadt Dormagen und fleißigen Bürgern, die zum Beispiel ihre Blumenkästen bepflanzen. "Es wäre toll, wenn ,Nachbarn' solcher Blumenkästen, die noch nicht Paten sind, sich bei der Steuerungsgruppe melden, um zukünftig das Gießen und Pflegen dieser Kästen zu übernehmen", so Steiner. Auch die evd-Stromkästen werden gereinigt und einige durch schöne Motive bemalt und damit aufgewertet.

Bei der Präsentation am 8. Juni haben alle Vereine, Gruppen und Bürger die Möglichkeit, den Vertretern des Landes zu zeigen, welch tolle Arbeit sie leisten, damit ein Dorf Zukunft hat. In der Dorfmitte am Alfred-Delp-Haus treffen sich die Straberger ab 9 Uhr, um einen schönen Tag zu verbringen. Geplant sind Filmvorführungen, der Stadtradel-Auftakt - mit eigenem Team -, und nach der zweistündigen Präsentation für die Jury, die erneut auf einem Festwagen durch das Dorf gefahren wird, geht das Fest weiter.

(cw-)