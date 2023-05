Badeseen in Dormagen und Kaarst Strabeach und Kaarster See öffnen ab 4. Mai

Obwohl das Wetter noch nicht hundertprozentig mitspielt, wird der Straberger See am heutigen Donnerstag erstmalig öffnen. Selbiges gilt auch für den Kaarster See. „Wir erreichen in dieser Woche die 20-Grad-Marke. Auch wenn das Wetter noch immer durchwachsen ist, werden wir den See zumindest an einigen Tagen bereits öffnen“, sagt Daniel Caspers von den Kreiswerken Grevenbroich, Betreiberin des „Strabeachs“ und des Kaarster Sees. „Wir werden nun von Tag zu Tag entscheiden, wann wir öffnen, und dies dann tagesaktuell auf unserer Website www.kw-gv.de bekannt geben.“ Auch unter der See-Hotline unter 02182 170570 kann täglich nach den Öffnungszeiten gefragt werden.