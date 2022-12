Advent in Dormagen Stimmungsvolle Lichterfahrt

Dormagen · In anderen Städten hatten an den vergangenen Wochenenden bereits Lichterfahrten von Landwirten für eine schöne Atmosphäre gesorgt, am vierten Adventssonntag war das Spektakel nun auch in Dormagen zu sehen.

18.12.2022, 18:55 Uhr

13 Bilder So schön war die Lichterfahrt in Dormagen 13 Bilder Foto: Susanne Dobler

Einen „Funken Hoffnung“ sollte sie verbreiten, doch letztendlich brachte die lange Karawane von Traktoren und anderen Fahrzeugen, die am Sonntagabend durch das Dormagener Stadtgebiet rollten, dank festlicher Beleuchtung viel mehr Licht in die wegen Krieg, Corona und anderer Sorgen verdüsterten Herzen der Zuschauer. Der Treck war in Gohr gestartet und fuhr anschließend die Stadtteile ab. Für vorweihnachtliche Atmosphäre sorgte auch die passende Musikbeschallung. Die Landwirte auf den Traktoren hatten noch ein weiteres Ziel. Sie wollten auf die Bedeutung ihrer Arbeit hinweisen.

(ssc)