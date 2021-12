Stimmung in Dormagen : Weihnachtstreff in der City gut besucht

Dormagen Der Weihnachtstreff auf der Kölner Straße ist laut dem Veranstalter ein voller Erfolg. Einige Highlights überzeugten bis jetzt besonders.

Die Stadt sei gut gefüllt, die Besucher in Stimmung und Kauflaune. Zur Atmosphäre in der Innenstadt trägt in diesen Tagen ein weihnachtliches Bühnenprogramm von Kölsch bis Dudelsack bei. Als Publikumsmagnet erwiesen sich bis jetzt einmal mehr die Eleven der Tanzschule Reißer mit ihrem Programm und dem Beweis, dass Weihnachtslieder auch als Hip-Hop funktionieren. Dies sei dem Herzblut von Tanzlehrerin Bettina Heßler zu verdanken – und das seit fast 25 Jahren. „Solche treuen und verlässlichen Akteure, die für jede Idee zu haben sind, sind schon etwas Besonderes“, sagt SWD-Eventmanagerin Ute Godyla.

Gemeinsam mit der SWD, Veranstalter des Weihnachtstreffs, war die City-Offensive Dormagen (CiDo) als Zusammenschluss der Kaufleute für das Wochenend-Programm verantwortlich. CiDo-Vorsitzender Guido Schenk sprach mit den City-Händlern. „Die Einschätzung ist da natürlich unterschiedlich, vom Grundsatz her sind wir aber zufrieden, dass der verkaufsoffene Sonntag und das Rahmenprogramm unter Corona-Bedingungen so stattfinden konnten“, sagt er. Mini-Zoo und Eisenbahn zogen am letzten Wochenende viele Kinder an. Glücklich über die Resonanz des Publikums zeigte sich ebenso die Kita Matschpiraten. Sie präsentierte ihr Angebot aus Plätzchen und Basteleien in einer Weihnachtshütte vor dem Rathaus.