Für Mütter in Dormagen Stadt könnte stillfreundliche Kommune werden

In einem Antrag vom März fordern die Sozialdemokraten die Verwaltung auf, zu prüfen, ob und mit welchem Aufwand in mindestens einem öffentlichen Gebäude in der Innenstadt ein Raum zur Verfügung gestellt und entsprechend eingerichtet werden kann, damit Frauen ihre Kinder in Ruhe stillen können. Der Stadtrat folgte dem Prüfauftrag einstimmig bei zwei Enthaltungen (Zentrum).