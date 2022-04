Sternsingerprojekte aus Dormagen : Pastor Koltermann reist durch Kenia

Das Ziel der Sternsinger sowie das Ziel der Pastors ist unter anderem die Unterstützung von Kindern und Jugendlichen. Foto: Koltermann

Dormagen Der Pastor Klaus Koltermann überprüft, ob die Spenden der Sternsinger-Aktionen aus Dormagen an den richtigen Orten in Kenia ankommen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Kira Bayer

Jahr für Jahr werden im Rahmen von Sternsingeraktionen der katholischen Kirche Spenden für verschiedene soziale Projekte gesammelt. Die gesammelten Spenden der Erstkommunionkinder des Seelsorgebereichs Dormagen-Nord gehen dabei beispielsweise nach Kenia. Pastor Klaus Koltermann legt dabei besonderen Wert darauf, dass der Ertrag der Sternsingeraktionen zu 100 Prozent da ankommt, wo er benötigt wird. Daher reiste Pastor Koltermann am 21. März bereits zum dritten Mal für über eine Woche nach Kenia, um die dortigen Sternsingerprojekte zu besuchen.

Bisher flossen die Gelder aus Dormagen zum einen in ein Projekt in Magamoni, dort wurde ein Hostel für Jungen errichtet. Auf einem Schulgelände in Embu wurde ein Brunnen gebaut und in Minkumbune eine Schule mit Küche sowie Essenssaal. Am 22. März besuchte Koltermann die Mount Carmel School in Embu, wenige Tage später schaute er sich die Einrichtung für Jungen im Magamoni an. Kurz vor seiner Abreise besuchte er das „Project of St. Mary’s School Building“.

Pastor Klaus Koltermann besuchte in Kenia verschiedene Projekte, beispielsweise auch eine Schule. Foto: Koltermann

INFO Sternsingerprojekte des Kindermissionswerk Kindermissionswerk Das Kindermissionswerk ‚Die Sternsinger’ ist das Kinderhilfswerk der katholischen Kirche in Deutschland mit Sitz in Aachen. Unsere größte Aktion ist die Sternsingeraktion, die wir gemeinsam mit dem BDKJ (Bund der Deutschen Katholischen Jugend) organisieren.

Das neueste Projekt in Kenia beschreibt Pastor Koltermann wie folgt: „Auf einem freien Gelände wird zunächst ein Brunnen entstehen, dem später der Bau eines Hauses und einer Schule folgen soll. Das Haus soll eine Wohnstätte für Eltern und gehandicapte Kinder in betreuten Wohngruppen werden.“ Koltermann führt aus: „Ich konnte mich auch dieses Mal wieder vom Sinn des Projektes überzeugen, und erlebe, dass die Gelder zielgerecht mit Unterstützung von Kindermissio in Aachen eingesetzt werden.“ Er ergänzt: „Zugleich bin ich von dem einfachen und authentischen Lebensstil und von der pastoralen Arbeit, der Identifizierung mit der Kultur der Menschen, der Mitbrüder und Mitschwestern angetan, indem ich diese Tage auch als eine persönliche Bereicherung sowie Stärkung meines Glaubens erfahren habe.“ Pastor Koltermann hatte während seiner Zeit in Kenia nicht in einem Hotel gewohnt, sondern war in einfachen Verhältnissen bei den Patres untergekommen. „Es war einfach und die Menschen dort kommen mit dem Nötigsten aus. Dennoch wurde ich wieder einmal mit einer Herzlichkeit empfangen, wie sie selten ist. Die Menschen vor Ort sind menschlich reich“, findet Pastor Klaus Koltermann.

Pastor Koltermann ist in seiner kurzen Zeit vor Ort wieder einmal Teil der Gemeinschaft geworden. Foto: Koltermann

In Kenia traf er außerdem eine weitere Vereinbarung: „Es wurde besprochen, dass insbesondere junge Erwachsene (nach der Schule oder vor Ausbildungsbeginn oder Studium) für einen oder mehrere Monate bei den Mitbrüdern oder Schwestern dort wohnen können. Sie haben dann die Möglichkeit, ein Praktikum in der Schule/Gemeinde zu absolvieren. Ziel sollte sein, sich auch mit der Lebenskultur der Menschen in Kenia vertraut zu machen.“ Interessierte können sich dafür unter der Mail-Adresse pastor.koltermann@dormagen-nord.de melden.