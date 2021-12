Übersicht für Dormagen : Sternsinger-Aktionen sind wieder kontaktlos

Das Planungsteam der Sternsinger aus Hackenbroich steht für die Sternsingeraktion Anfang Januar in den Startlöchern. Foto: Anna Keusgen

Dormagen Auch in diesem Winter werden die Sternsinger in Dormagen bei der Verteilung der Segensaufkleber kreativ. Die meisten Aktionen finden kontaktlos statt. Eine Auflistung.

Wie bereits im vergangenen Jahr müssen die Sternsinger auch in 2022 kreativ werden – so finden viele der Sternsinger-Aktionen im Stadtgebiet kontaktlos statt. Ein Überblick:

Dormagen-Mitte und Horrem

Die Sternsinger der katholischen Kirchengemeinde St. Michael in Dormagen, Zur Heiligen Familie in Horrem und St. Maria vom Frieden werden am 8. Januar den Segen „20*C+M+B+22“ in die Häuser bringen. Um Kontakte zu reduzieren werden die Segenspakete mit Segensaufkleber, Spendentüte und dem Segensaufkleber zum selbst anbringen von den „Heiligen drei Königen“ in die Briefkästen gesteckt. Interessierte, die teilnehmen möchten, können sich unter sternsinger-dormagen@gmx.de anmelden.

Dormagen-Nord

Auch im Seelsorgebereich Dormagen Nord laufen die Vorbereitungen für die kommende Sternsingeraktion mit dem Motto „Gesund werden – gesund bleiben, ein Kinderrecht weltweit“ bereits seit einiger Zeit. „Leider mussten wir unsere Pläne vom September/Oktober, wie bereits im Vorjahr, der Entwicklung der Corona-Pandemie anpassen. So werden auch Anfang 2022 die Kinder nicht als Sternsinger von Haus zu Haus gehen können, weil das Risiko für beide Seiten einfach nicht verantwortbar und einschätzbar ist“, so Pastor Klaus Koltermann.



Straberg, Delhoven und Gohr

Die Sternsingeraktion in St. Agatha Straberg, St. Josef Delhoven und St. Odilia Gohr wird ebenfalls kontaktlos durchgeführt: Der Segensaufkleber wird am Wochenende 7. bis 9. Januar an die Haushalte verteilt und in die Briefkästen geworfen.



Stürzelberg

Am Samstag, 8. Januar, wird ein „Segensaufkleber-Drive-in“ vor der Kirche in Stürzelberg eingerichtet, wo sich die Stürzelberger den Segen „20*C+M+B+22“ abholen können. Anwohner, die selbst nicht in der Lage sind zu kommen, können sich im Stürzelberger Pfarrbüro melden (02133 227211) oder per E-Mail st-aloysius@dormagen-nord.de. Der Segensaufkleber wird dann vorbeigebracht.

Delrath

Delrather, die den Segensaufkleber bekommen möchten, können sich beim Delrather Pfarrbüro (02133 70087, per mail st-gabriel@dormagen-nord.de, bei der Küsterin oder bei Herrn Alfred Globisch (globsatz@web.de) melden. Der Segensaufkleber wird dann vorbeigebracht.



Nievenheim und Ückerath

Nievenheimer und Ückerather können sich per Mail an sternsingen.nievenheim.2022@gmail.com wenden. In den beiden Dörfern werden die Segensaufkleber in der Zeit vom 17. Januar bis 22. Januar vorbeigebracht. Zudem können die Segensaufkleber im Pfarrsaal abgeholt werden.

Hackenbroich

Am 8. und 9. Januar sind die kleinen und großen Könige und Königinnen der Kirche St. Katharina im Einsatz für benachteiligte Kinder, mit Mund-Nasen-Bedeckung und Abstand werden die Segensaufkleber verteilt.

(NGZ)