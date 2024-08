Kursus und Lesung der Hospizbewegung Dormagen Am Ende wissen, wie es geht

Die Hospizbewegung Dormagen bietet einen weiteren Termin für einen Letzte-Hilfe-Kursus an. Das Angebot, das Zugehörige darauf vorbereiten soll, Menschen am Ende ihres Lebens zu begleiten, findet am Mittwoch, 7. August, von 16 Uhr bis 20 Uhr in den Räumen der Hospizbewegung, Krefelder Straße 23, in Dormagen statt.