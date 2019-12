Stellenplan für die Stadt Dormagen : Ohne neue Stellen droht Stillstand

Dormagen Mit einem Offenen Brief hat der Verwaltungsvorstand an die Ratsmitglieder appelliert, den Stellenplan 2020 heute im Stadtrat nicht abzulehnen. Ansonsten wären die Folgen: ein Stopp für Jugendprojekte und des Zukunftsplans Schule.

Nachdem der Hauptausschuss den städtischen Stellenplans 2020 in Gänze und ohne Diskussion mit Mehrheit abgelehnt hat, entscheidet heute der Stadtrat in seiner Sitzung ab 17.30 Uhr im Ratssaal auch über die 33 von Bürgermeister Erik Lierenfeld vorgeschlagenen neuen Stellen, vor allem in den Bereichen Feuerwehr, Kitas, Soziales und Eigenbetrieb. Nun hat der Verwaltungsvorstand, dem neben Lierenfeld auch der Erste Beigeordnete Robert Krumbein und Kämmerin Tanja Gaspers angehören, in einem Offenen Brief an die Ratsmitglieder appelliert, ihre Haltung zu überdenken. „Sollte es bei der pauschalen Ablehnung des Stellenplans 2020 bleiben, hätte dies enorme Folgen für unsere Stadtverwaltung: Gesetzliche Pflichtaufgaben müssten dann weiter erledigt werden, ohne die dazu erforderlichen Stellen für Fachpersonal zu haben“, heißt es in dem Brief. Die Stellen seien „elementar wichtig, um zwingende öffentlich-rechtliche Aufgaben erledigen zu können. „Mit der Ablehnung des Stellenplans spart die Stadt nichts. Aber die Allgemeinheit und die Mitarbeiter zahlen einen viel zu hohen Preis,“ betont die Verwaltungsspitze.