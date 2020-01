Personaldiskussion in Dormagen : Stellenplan - SPD warnt vor Flickwerk

Dormagen In der Politik zeichnet sich keine Lösung im Streit um den Stellenplan im Rathaus ab.

Am deutlichsten wird Hans-Joachim Woitzik, Fraktionsvorsitzender des Zentrums: „Das ist Erpressung, was der Bürgermeister da betreibt.“ Für ihn ist es unverständlich, dass es „im kommunalen Bereich nur Lösungen mit zusätzlichem Personal geben soll“. Karlheinz Meyer (FDP) „wundert“ sich über das Vorgehen von Lierenfeld. Er glaubt nicht, dass ein Mehr an Stellen Einfluss auf das Verschieben von Projekten haben werde. Eine detailliertere Meinung haben sich die Liberalen noch nicht gebildet. Ähnliches gilt für die CDU, die die Themen Eigenbetrieb und Stellenplan anders als geplant am Montag nicht beraten konnten. „Wir werden darüber intensiv und kleinteilig diskutieren“, erklärte Fraktionsvorsitzender Kai Weber. „Das Problem ist, dass der Eigenbetrieb Baustellen nicht fertig bekommt. Mehr Personal gleich schneller fertig – diese Gleichung stimmt nicht.“