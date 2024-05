Startchancenprojekt in Dormagen Wie „herausfordernd“ die Lage an zwei Grundschulen ist

„Wir erfüllen nicht nur einen Bildungsauftrag, sondern auch einen Integrationsauftrag“, sagt Rudolf Brzesina, Schulleiter der Christoph-Rensing-Schule. Seine Schule ist eine von 400 Schulen in NRW, die ab Sommer an dem Startchancenprojekt des Schulministeriums teilnehmen dürfen. Ausgewählt werden Schulen in „herausfordernden Lagen“: Das sind Schulen mit einem hohen Anteil an Schülern mit Migrationshintergrund und Armutsgefährdung. Diese Schulen erhalten einen Geldbetrag, der dazu genutzt werden soll, den Schülern Lesen, Schreiben und Rechnen zu vermitteln, aber auch soziale und emotionale Kompetenzen zu stärken. In Dormagen sind gleich zwei Schulen bei dem Projekt dabei: die Schule Burg Hackenbroich und die Christoph-Rensing-Schule in Horrem. Beide Schulen entsprechen dem Schulsozialindex 7, das heißt, dass die Familien einkommensschwächer sind und ein hoher Anteil an Schülern mit vorwiegend nichtdeutscher Familiensprache auf die Schule geht.