Zum Start der Frankfurter Buchmesse Die besten Lesetipps aus Dormagen

Das Buch „Unten“ von Maja Ilisch wird von Jorgos Flambouraris empfohlen. Alles, was Spaß macht, ist verboten. Doch Nevo muss sich an die Regeln halten, sonst verliert ihre Mutter noch die Wohnung und sie müssten im Häuserblock nach unten ziehen, und dorthin will man nicht. Als ihre Freundin Juma beim Spielen in den Wäscheschacht fällt und wie vom Erdboden verschluckt ist, beginnt das Abenteuer ihres Lebens. „Zeitlos, berührend, dystopisch.“