Zirkusvergnügen: „Stars der Manege“ auf  Schützenplatz Dormagen

Dormagen Neun Tage lang wird ab Freitag, 22.März, auf dem Schützenplatz an der Walhovener Straße der Circus Hansa mit dem neuen Programm „Stars der Manege“ auftreten. Die Organisatoren sprechen von einer „internationalen Premiere in Dormagen“.

Der Circus Hansa der Familie Neigert bringt Artisten in das Rund, die allesamt prämiert und für ihre Spitzenleistungen bekannt sind. Zum Beispiel Jonny Bügler: Keiner dreht das Lasso so schnell und präzise. Er zeigt den Sprung durch das eigene Lasso, eine Nummer, die schon das Publikum in Monaco begeisterte. Juliano Neigert ist der Pferdeflüsterer und zeigt mit den Vierbeinern eine romantische Pferde-Dressur. Kaum ein Dompteuer versteht es, so einfühlsam und leise seine Tiere zu dirigieren, nahezu wie in einem Konzert. Das Duo Caracas, indische Fakire, zeigt seine Feuerkunst der Spitzenklasse. Die Künstler beherrschen das gefährlich-faszinierende Spiel mit dem Feuer in Perfektion. Familie Neigert-Bügler ist seit Jahrzehnten in der Zirkuswelt unterwegs. Früher reiste sie international, jetzt beschränkt sie sich auf NRW. Sogar Ex-Fußball-Star Stefan Effenberg vertraute Messerwerfer Jonny Bügler. Der Circus Stars in der Manege bietet allen Besuchern mit einer Behinderung freien Eintritt. Die Termine: vom 22. bis 31. März, montags, donnerstags, freitags, samstags: 16 Uhr; sonntags: 11 und 15 Uhr; am letzten Veranstaltungstag nur 11 Uhr.