In Dormagen : Starkes Programm am Seniorentag

Nievenheim Diverse kostenlose Mitmachaktionen runden das Ausstellerangebot zum Seniorentag am heutigen Samstag ab, darauf weist die CDU-Nievenheim hin. Um 12.30 Uhr lädt das Team der Tanzfabrik erneut auch weniger Geübte zu einer Tanzaktion ein, um 14 Uhr bietet Verbraucherscout Claus Radtke einen Vortrag zu IGeL-Leistungen beim Arzt.

Außerdem wird es eine kostenlose Handy- und Tablet-Sprechstunde der Jungen Union geben und das Repair Café nimmt kleinere Reparaturaufträge beispielsweise von Elektro-Haushaltsgeräten entgegen. Etwa um 11.30 Uhr werden als Ehrengäste der CDU-Kreisvorsitzende und NRW-Finanzminister Lutz Lienenkämper, Bundestagsabgeordneter Hermann Gröhe MdB und die Landtagsabgeordnete Heike Troles zu einem Rundgang erwartet. Auch Landrat Hans-Jürgen Petrauschke und Kreisdirektor Dirk Brügge werden vorbei schauen. Der Seniorentag mit vielen unterschiedlichen Angeboten findet am Samstag, 16. März, von 11 bis 16 Uhr in der Mensa der Bertha-von-Suttner-Gesamtschule an der Marie-Schlei-Straße in Nievenheim statt.