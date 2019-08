KG „Ahl Dormagener Junge“ : Starker Mitgliederzuwachs bei den Jecken

Dormagen Nach der Session ist vor der Session – und damit sind die Aktiven eigentlich das ganze Jahr über jeck. Das gilt auch für die Karnevalsgesellschaft (KG) „Ahl Dormagener Junge“, die sich auf ihr Sommerfest am Samstag ab 11.11 Uhr an der Kulle freut.

Denn damit die neuen Dormagener Tollitäten, die am Samstag vorgestellt werden, ab der Proklamation am 16. November in der neuen BvA-Aula gemeinsam mit allen Dormagenern und Gästen Karneval feiern können, bedarf es einiger Vorbereitungen.