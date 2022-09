Erweiterung am Straberger See : Gute Chancen für Wildwasseranlage

Bürgermeister Erik Lierenfeld (3.v.l.) und Landrat Hansjürgen Petrauschke (2.v.r.) informierten sich über einen Kanupark. Foto: RKN

Dormagen/Rhein-Kreis Neuss Nach der Besichtigung des Kanuparks Markkleeberg werden die Pläne für eine ähnliche Anlage in Dormagen forciert. Der Nutzen könnte auch wirtschaftlich groß sein.

Eine Delegation aus Verwaltung und Politik der Stadt Dormagen und des Rhein-Kreises Neuss mit Bürgermeister Erik Lierenfeld und Landrat Hans-Jürgen Petrauschke an der Spitze ist jetzt nach Markkleeberg gereist, um sich über den dortigen Kanupark zu informieren. Die Einrichtung südlich von Leipzig könnte Vorbild sein für die von vielen gewünschte Wildwasseranlage am Straberger See in Dormagen. Dieser würde den jetzigen Landesleistungsstützpunkt an der Erft ersetzen, wo das Wasser nach dem Ende der Wassereinleitung aus dem Tagebau nicht mehr tief genug sein wird.

„Ich war sehr positiv überrascht von der Anlage in Markkleeberg“, sagt Erik Lierenfeld. Nicht nur die Anlage selbst sei beeindruckend gewesen, sondern auch, wie sich die ganze Landschaft um das Gelände herum entwickelt habe. „Da gibt es Gastronomie, Campingmöglichkeiten, es ist ein richtiger Ausflugsort. Das ist sehr spannend.“ Er denkt, dass dies in Dormagen mit einer Wildwasseranlage ähnlich möglich sein und ein echter Gewinn, auch wirtschaftlich, sein könnte.

Landrat Hans-Jürgen Petrauschke zieht ein ähnliches Fazit: „Der Besuch in Markkleeberg war sehr informativ und liefert interessante Erkenntnisse, die wir nun mit in unsere Planungen einfließen lassen. Die Besichtigung hat auch gezeigt, dass der Straberger See mit einer Wildwasserstrecke sicher zur überregionalen Attraktion wird.“