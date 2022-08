Aktueller Stand : So läuft die Sanierung der Friedhofstoiletten in Dormagen

So läuft die Sanierung der Friedhofstoiletten in Dormagen

Die Arbeiten an der Mathias-Giesen-Straße sollen noch in diesem Jahr starten. Foto: Stefan Schneider

Dormagen Die Umbauarbeiten auf den Friedhöfen dauern weiterhin an, bisher hat sich noch nicht viel getan. Dies soll sich jedoch zeitnah ändern. Das ist der aktuelle Stand.

Im September vergangenen Jahres wurden die Technischen Betriebe Dormagen beauftragt, für die Toilettenanlagen auf den Friedhöfen in Straberg, Gohr und Zons Heide die Planungen zum barrierefreien Umbau vorzustellen. Nun, knapp ein Jahr später, forderte die CDU Fraktion die Verwaltung auf, die Planungen zu präsentieren.

Gesagt, getan – so teilt die Stadt bspw. mit, dass für die Friedhofstoilette in Straberg eine barrierefreie Lösung gefunden wurde, in dem man einen nicht genutzten Teil der Trauerhalle umbaut um dort eine behindertengerechte Toilettenanlage zu schaffen. Die Finanzmittel für die Umbaumaßnahme betragen 30.000 Euro.