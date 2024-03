Städtepartnerschaften in Dormagen Stadt ändert Förderrichtlinien für Stipendium und Schüleraustausche

Die Stadt Dormagen unterhält seit langen Jahren Städtepartnerschaften mit St. André in Frankreich, Kiryat Ono in Israel und dem spanischen Toro. Im Jahr 2022 kam die Partnerschaft mit Chipata in Sambia hinzu. Damit junge Menschen die Möglichkeit haben, die Städte, die Kulturen und Menschen vor Ort kennzulernen, wurden im Jahr 2022 erstmalig ein Dormagen-Stipendium sowie ein Programm für Schüler- und Jugendaustausche ins Leben gerufen. Trotz intensiver Werbung habe es laut Stadt für das Stipendium im vergangenen Jahr keine Interessenten gegeben. Um dieses Angebot und auch die Austauschprogramme künftig attraktiver zu gestalten, hat die Stadt jetzt die Förderrichtlinien angepasst.