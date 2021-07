Stadtverband Dormagen : CDU: Neulinge leiten Projekte

Dormagen Der komplett neu formierte Vorstand des Stadtverbands hat sich jetzt konstituiert und will Wahlkampf unterstützen. Welche Ziele die CDU formuliert hat.

„Wir haben uns dazu entschieden, die Leitung konkreter Projekte neuen Mitgliedern des erweiterten Vorstandes zu übertragen“, erläuterte Vorsitzende Anissa Saysay. Elisabeth Küppers wurde kooptiert als Fachfrau für Gleichstellung, Toleranz und Integration, der erfahrene Karl Kress will in kommunalpolitischen Fragen beraten und für die Belange der Senioren Union zur Verfügung stehen. Daniel Faustus wird seine langjährige Erfahrung in politischen Stabsfunktionen in Berlin und Düsseldorf einbringen, um in den Bereichen Wirtschaft, Mittelstand und Soziales konkrete Projekte voranzubringen“, so Saysay. Die Kooptierung von Mitgliedern für konkrete Projekte solle weiteren Interessierten offen stehen: „Wir stehen zu dem, was wir versprochen haben: Wer eigene Ideen hat oder aktiv mitarbeiten möchte, soll das auch jederzeit tun können.“