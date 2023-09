Stadtteilwettbewerb Dormagen „Für unser Dorf tun wir doch alles“

In den Bürgerinnen und Bürgern aus Stürzelberg steckt offenbar ein guter Kampfgeist: Zum zweiten Mal in Folge konnte eine Gruppe aus dem Ort den Stadtteilwettbewerb, der jetzt beim Michaelismarkt stattfand, gewinnen. Jens und Vanessa Schweikart, Marvin Pesch und Markus Weber verteidigten am vergangenen Sonntag den Titel. „Es hat total viel Spaß gemacht“, sagt Jens Schweikart und erklärt, dass er sogar nochmal antreten würde. „Für das Dorf tun wir doch alles.“