Stadtrundgang in Dormagen Der Ehrenfriedhof und die „Kö“ im Blick

Dazu fehle es aber an Bänken, moniert Denkm,alschutz-Beauftragter Heinrich Krosch. Alle Gestaltung solle den offenen Charakter der Gedenkstätte im Auge behalten, äußert er sich als eingeladener Bürger. Grünen-Ratsmitglied Martina Meirose wünscht sich umweltbewegt, dass eine Fläche in eine Blühwiese umgewandelt wird. „Die Eingänge klarer kenntlich gestalten“, indem beispielsweise eine Stele aufgestellt werde, schlägt ein zufälliger Besucher vor. An Parkplätzen habe es um den Park herum eh großen Mangel. „Laufende Gräberpflege täte gut“, ist zu hören. Und gar nicht zu verstehen sei, dass es an Zapfstellen für Wasser fehle. Barrierefreier Zugang wäre ganz passend, und die Wegbeläge sind alles andere als rollator-tauglich, das findet ein weiterer Besucher.