Aus dem Stadtrat Dormagen : Sekundarschule bleibt vorerst im Provisorium

Dormagen Der Dormagener Stadtrat hat getagt und Entscheidungen getroffen. Die Sekundarschule bleibt bis zum Ende des nächsten Schuljahres am Standort Max-Reger-Weg, der Friedwald kommt, Elternbeiträge werden für Juni und Juli nicht erhoben.

Da die Sanierungs- und Erweiterungsmaßnahmen am Standort Bahnhofstraße bis zum Ende des laufenden Schuljahres nicht abgeschlossen werden können, ist es notwendig, dass die Sekundarschule noch bis zum Ende des nächsten Schuljahres (2020/2021) am Standort Max-Reger-Weg bleibt. Lediglich die Mensa und die Turnhalle am Standort Bahnhofstraße werden von der Sekundarschule auch weiterhin genutzt, da diese Gebäude nicht von den laufenden Baumaßnahmen betroffen sind.