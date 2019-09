Stadtrat Dormagen : Pirat Kazior scheidet aus Rat aus

Dormagen Weil er nach Bedburg gezogen ist, musste Fraktionsvorsitzender Rafael Kazior sein Ratsmandat niederlegen. Nachfolger ist sein Freund Maik Herrmann.

Als die Wähler im Frühjahr 2014 an die Urnen der Kommunalwahl gerufen wurden, galten die Piraten noch als Protestpartei. Dieses Image sind sie längst los, inzwischen ist vielerorts unklar, ob sie im Herbst kommenden Jahres überhaupt auf dem Wahlzettel stehen werden. Das weiß auch Rafael Kazior nicht. Er weiß nur, dass er in Dormagen nicht zur Wahl steht, denn zum Monatswechsel ist er aus dem Stadtrat ausgeschieden. Kazior hat seinen privaten Lebensmittelpunkt nach Bedburg verlegt und damit fehlt die Grundlage dafür, ein politisches Mandat ausüben zu können. Sein Nachfolger ist gleichzeitig sein bester Kumpel: Maik Herrmann.

Der 31 Jahre alte Kazior hat politische Spuren hinterlassen, seit er 2014 in den Stadtrat eingezogen ist. 647 Dormagener gaben den Piraten ihre Stimme, das war ein Anteil von 2,59 Prozent, der für ein Ratsmandat ausreichte. Wenig später ging Kazior mit Marcus Glöder von den Linken eine Kooperation ein, woraus ein Fraktionsstatus resultierte und die Piraten/Linke Vorteile bei der Besetzung der Ausschüsse hatte. Zwei Themen nennt Kazior, wenn er nach seiner persönlichen politischen Bilanz gefragt wird: Freifunk und Skaterpark. Zu Beginn der Wahlperiode setzten sich die Piraten stark für die Einführung von Freifunk ein, den es tatsächlich bald danach in der Innenstadt, aber auch zum Beispiel bei der AWO und dem Bürgerhaus in Horrem gibt. Gerade viele Besucher der Kneipen und Eiscafés kommen in den Genuss von freiem Internet. Eines langen Atems bedurfte es, ehe das Ansinnen der Piraten umgesetzt war: Erst ging es nur um einen Umbau der Skateranlage an der Sportanlage Horrem, daraus wurde letztlich sehr zur Freude vieler jungen Leute ein Neubau. „Darüber bin sehr froh“, so Kazior. „Dafür musste bei Kollegen der anderen Fraktionen viel Überzeugungsarbeit geleistet werden.“