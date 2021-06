Stadträtsel : In welcher Kultur-App kommt Dormagen 18 Mal vor?

Dormagen Für die Menschen, die sich näher mit der rheinischen Heimatgeschichte beschäftigen möchten, ist eine App besonders empfehlenswert.

Wenn man draußen unterwegs ist, kann man sich an jedem Standort die Sehenswürdigkeiten in der Umgebung anzeigen lassen. Wenn man sich für spezielle Themen wie Verkehr, Sport oder Militär interessiert, sollte man die entsprechenden Symbole auswählen. Die Ergebnisse werden mit GPS-Daten, Texten, Internetlinks, Literaturangaben, Karten und Fotos dargestellt. Tippt man die Stadt Dormagen in das Suchfeld ein, so erscheinen 18 Treffer. Darunter befinden sich natürlich die klassischen Sehenswürdigkeiten wie Zons, das Kloster Knechtsteden und der Rhein. Spannend sind die weniger bekannten Geschichten. So soll sich in der Hahnepützheide bis um 1950 eine Quelle befunden haben, aus der immer klares Wasser geflossen sei und das zu allen Jahreszeiten. Und weiter heißt es in der App: „Dem Volksglauben der umwohnenden Bevölkerung zufolge kommen die kleinen Kinder aus dem Hahnepütz.“ Neben Zons steht ein weiterer Stadtteil im Mittelpunkt der kulturellen Sehenswürdigkeiten von Dormagen. Vier der 18 Treffer in der KuLaDig-App beschreiben Örtlichkeiten in Gohr. So wurden dort 1849 bei der Anlage eines Entwässerungsgrabens zahlreiche Funde gemacht, die auf die Verehrung eines Quellheiligtums hinweisen. In dem ehemaligen Tempelbezirk gab es auch Weihesteine für Wassernymphen. Man entdeckte Münzen, die den weiblichen Gottheiten und ihren Naturkräften von Menschen aus der Römerzeit bis hin zum Rokokozeitalter geopfert wurden.