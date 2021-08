Stadträtsel Dormagen : Das außergewöhnliche Wandbild an der Bibliothek

Das Gemälde der Weltbaustelle an der Stadtbibliothek. Foto: Stephan Zöller

Serie Dormagen Wer als Passant durch die Helbüchelstraße in Richtung Innenstadt geht, kommt an einem farbenfrohen Wandbild vorbei, das sich auf dem Gebäude der Stadtbibliothek befindet. Was bedeutet dieses Gemälde?

Das große Gemälde stellt die Weltbaustelle Bildung dar. Initiator war der gemeinnützige Verein „Eine Welt Netz NRW“ in Münster und Düsseldorf. Die Kampagne Weltbaustellen möchte die 17 Ziele der Vereinten Nationen (UN) für nachhaltige Entwicklung in die Öffentlichkeit bringen und zur Umsetzung anregen. In ganz Nordrhein-Westfalen fanden daher Aktionen und Veranstaltungen statt: Die Welt von morgen wächst vor Ort. Das Gemälde an der Stadtbibliothek Dormagen stellt das UN-Ziel Nr. 4 „Quality Education“ (Hochwertige Bildung) dar. Geschaffen wurde es von der Künstlerin Uta Göbel-Groß aus Aachen und dem südafrikanischen Künstler Thabo Modise im Juli 2019.

Im Zentrum des Bildes stehen drei große Umrisse von Herz, Hirn und Hand. „Bildung heißt, Gefühle, Verstand und Sinne in Einklang bringen. Intellektuelle Intelligenz muss mit emotionaler und spiritueller Intelligenz verknüpft werden“, meint Modise. Am unteren Rand wurden alte und junge Menschen aus verschiedenen Kulturen gezeichnet. Links hält ein Hofnarr der Gesellschaft den Spiegel vor. Am oberen Rand des Bildes befinden sich sieben Quadrate. Sie zeigen verschiedene Entwicklungsstadien des Menschen.