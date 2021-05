Stadtradeln in Dormagen : Friedensschule feiert Titelverteidigung mit Eis aus Bella Italia

Stadtradeln in Dormagen

Süßer Lohn für 16.373 Kilometer auf dem Rad: ein Eiswagen macht Halt an der Friedensschule. Foto: Stadt Dormagen

Dormagen Mit herausragenden 16.373 erradelten Kilometern sichert sich die Dormagener Grundschule beim Stadtradeln schon wieder Platz eins.

Der Friedensschule ist das „Double“ gelungen: Wie schon 2019 hatte sich die Grundschule auch im Vorjahr beim Stadtradeln durchgesetzt und mit 16.373 erradelten Kilometern Platz eins belegt. Zur Belohnung machte nun ein Eiswagen auf dem Campus Station. Darüber hinaus gratulierten Klimaschutzmanagerin Lena van der Kamp und der Städtische Fahrradbeauftragte Peter Tümmers zur Titelverteidigung. „Jahr für Jahr ist die Friedensschule mit großem Engagement beim Stadtradeln dabei. Auch im Vorjahr war die Radbegeisterung wieder riesig, was das beeindruckende Ergebnis unterstreicht. Daher haben sich die Schülerinnen und Schüler den Besuch des Eiswagens mehr als verdient“, sagte Tümmers. Die nächste Ausgabe der beliebten Aktion ist schon in der Mache. Am 28. Mai geht es wieder los!