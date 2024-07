Aktion Stadtradeln: die Ergebnisse Dormagen verpasst den Sieg

Weniger Teilnehmer, weniger Teams, weniger Kilometer. Bei der Aktion Stadtradeln vom 31. Mai bis 20. Juni, die Dormagen in der Vergangenheit immer dominiert hat, fällt die Gesamtleistung diesmal Jahr deutlich ab. 81 Teams mit insgesamt 1531 Radlerinnen und Radlern haben in diesem Jahr 272.810 Kilometer erradelt. Zum Vergleich: Beim Wettbewerb im vergangenen Jahr wurden 408.842 Kilometer von 2379 Teilnehmerinnen und Teilnehmern in 92 Teams in der Chemiestadt zurückgelegt. Ein absoluter Rekord.