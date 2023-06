Stadtradeln in Dormagen Dormagen mit weitem Abstand vorne

Insgesamt 1742 Radelnde sind bislang aktiv und haben in den vergangenen 18 Tagen rund 47 Tonnen CO 2 vermieden. Wer für Dormagen mit in die Pedale treten möchte, hat noch bis zum 15. Juni die Möglichkeit, fleißig Kilometer zu sammeln. Eine Anmeldung ist jederzeit online unter www.stadtradeln.de/dormagen möglich. Im Portal können Interessierte entweder ein eigenes Team gründen oder sich einem bereits bestehenden Team anschließen. Radler, die sich erst jetzt dazu entscheiden beim Stadtradeln zu partizipieren, können noch rückwirkend bis zum 26. Mai Kilometer nachtragen.