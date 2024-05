Sport in Dormagen So kann man beim Stadtradeln dabei sein

Mit 409.000 zurückgelegten Kilometern wurde Dormagen im vergangenen Jahr zum siebten Mal in Folge Kreissieger in der Kategorie „Kilometer pro Einwohner“. 2397 Dormagener Radbegeisterte in 92 Teams hatten an dem dreiwöchigen Wettbewerb teilgenommen und damit ein starkes Zeichen für klimafreundliche Mobilität gesetzt.