Stadtradeln 2023 Dormagen peilt Rekord an

Mit 336.490 zurückgelegten Kilometern wurde Dormagen im vergangenen Jahr erneut Kreissieger. 1670 Dormagener Radbegeisterte in 90 Teams hatten an dem dreiwöchigen Wettbewerb teilgenommen und damit ein starkes Zeichen für klimafreundliche Mobilität gesetzt. Der Rekord aus dem Jahr 2021 liegt bei 402.000 Kilometern. Trotz des Ehrgeizes, auch in diesem Jahr wieder ein starkes Ergebnis zu erreichen, gehe es beim Stadtradeln vor allem um die Freude am Radfahren.