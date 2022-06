Stadtradel-Wettbewerb : Dormagen holt den ersten Platz im Kreis

Peter Tümmers, Fahrradbeauftragter der Stadt Dormagen und Lena van der Kamp, Klimaschutzmanagerin. Foto: Stadt Dormagen

Dormagen Die Stadt kann zum wiederholten Male den ersten Platz im Kreis verteidigen. Auch deutschlandweit konnte ein sehr gutes Ergebnis eingeholt werden.

Die Siegesserie hält an: Auch in diesem Jahr können Dormagens Radlerinnen und Radler einen großen Erfolg beim Stadtradeln verbuchen. Bereits zum sechsten Mal in Folge ist die Kommune Kreissieger bei dem bundesweiten Wettbewerb geworden. Mit insgesamt 336.490 zurückgelegten Kilometern haben 1670 Dormagener Radbegeisterte in 90 Teams im dreiwöchigen Wettbewerb vom 6. bis 26. Mai fleißig in die Pedale getreten.

Zwar lag die Gesamtdistanz damit unter der aus dem Vorjahr, dennoch ist der städtische Fahrradbeauftragte Peter Tümmers mit dem Ergebnis sehr zufrieden: „Auch wenn wir nicht an den Wert aus 2021 herangekommen sind, ist das eine beeindruckende Zahl. Man kann nicht jedes Jahr neue Rekorde erwarten. Dormagen hat wieder ein starkes Zeichen für den Radverkehr gesetzt. Das freut uns sehr.“ Gegenüber der Redaktion führt er aus: „Dormagen war schon immer hoch im Ranking. Schon Wochen vor Beginn des Wettbewerbes hatte ich bereits zahlreiche Anfragen, wann es denn endlich losgehe. Einige der Teilnehmer sind bereits seit Beginn an dabei.“

Die fleißigsten Einzelradler waren in diesem Jahr Christoph Thiel mit 2443 zurückgelegten Kilometern, Marcel Prömpler mit 1934 Kilometern und Wolfgang Kempf auf Platz drei mit 1755 Kilometern. Ausdauerndste Radlerin wurde Gertrud Giese mit 1183 erradelten Kilometern. Bei den Teams setzte sich Bayer mit 37.164 Kilometern und weitem Abstand vor den ehemaligen Siegern Walddorf Straberg (22.722) und dem rsc Nievenheim (22.546) durch.

Im Schulwettbewerb gewann das Norbert-Gymnasium (22.131), das damit seinen Titel verteidigte und in der Gesamtabrechnung vor der Friedensschule (17.820) landete. Als Prämie dürfen sich die Schülerinnen und Schüler des Gymnasiums über den Besuch eines Eiswagens freuen. Dormagens Stadtradeln-Star Anna Sargalski, persönliche Referentin des Bürgermeisters Erik Lierenfeld, landete mit 515,4 gefahrenen Kilometern auf einem sehr guten 51. Platz. Insgesamt nahmen 166 Stadtradeln-Stars an dem deutschlandweiten Fahrrad-Wettbewerb teil, in der Funktion ihre Stadt oder ihre Kommune als Einzelperson zu vertreten.

Auch im deutschlandweiten Ranking konnte Dormagen punkten. So holten die lokalen Radlerinnen und Radler in der Gesamtwertung einen beeindruckenden 62. Platz – davor lagen beispielsweise Städte wie München oder Berlin mit einer deutlich höheren Einwohnerzahl. In Nordrhein-Westfalen liegt die Stadt auf dem 27. Platz. Passt man die Größenordnung an und schaut lediglich auf die Städte mit einer Einwohnerzahl von 50.000 bis 100.000 Bewohnern, kann Dormagen deutschlandweit sogar den siebten Platz ergattern.

Die Siegerehrung und Auszeichnung aller Preisträgerinnen und Preisträger findet am 13. August im Rahmen des Dormagener Radrennens auf dem Helmut-Schmidt-Platz statt. Alle weiteren Informationen zum Thema Stadtradeln sind online zu finden.

(kiba)