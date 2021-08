Stadtparteitag der FDP Dormagen : Carina Hogrebe ist neue Vize-Vorsitzende der FDP

Delhoven Beim Stadtparteitag stimmte sich die FDP in Delhoven auf den Bundestagswahlkampf ein. Dazu gab es eine Ergänzungswahl zum Vorstand.

Thematisch stand an diesem Tag ein Rückblick auf das vergangene Jahr und dort insbesondere die Kommunalwahl im September 2020 auf dem Programm sowie ein Ausblick auf die beiden wichtigen anstehenden Wahlen – die Bundestagswahl am 26. September und die Landtagswahl im kommenden Jahr. So konnten die Dormagener Liberalen den Kandidaten für die Landtagswahl im Wahlkreis Dormagen-Grevenbroich-Rommerskirchen, Markus Schumacher, als Gast begrüßen, der auf den kommenden Wahlkampf einstimmte.

Auch Wahlen standen an diesem Abend auf der Tagesordnung. So wurde neben den Vertretern der FDP Dormagen für den Kreishauptausschuss, Carina Hogrebe, einstimmig zur stellvertretenden Vorsitzenden der FDP Dormagen gewählt, die diese Funktion in den vergangenen Monaten bereits kommissarisch ausgeübt hatte. „Ich freue mich sehr über die Wahl und die Zustimmung meiner Parteifreundinnen und Parteifreunde. In den vergangenen Monaten habe ich die Funktion bereits kommissarisch ausgeübt und werde mein Engagement nun insbesondere in den anstehenden Wahlkämpfen zur Bundes- und Landtagswahl gerne fortsetzen“, freute sich Carina Hogrebe über das Ergebnis. „Die Zusammenarbeit mit Carina Hogrebe funktioniert wirklich ausgezeichnet und ich bin froh, dass ich mit ihr eine so tolle stellvertretende Vorsitzende an meiner Seite habe. In den letzten Monaten konnten wir pandemiebedingt viele Aktivitäten nicht durchführen. Das wird sich in der nächsten Zeit endlich wieder ändern und mit Carina werden wir da viele bekannte, aber auch neue Aktivitäten angehen können“, freut sich Dirk Rosellen, Vorsitzender der FDP Dormagen, über die Wahl der Stellvertreterin.