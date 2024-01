Geschichte in Dormagen „Es steckt viel Römisches in der Stadt Zons“

Steine sind stumme Zeugen. Wenn man sie allerdings zu lesen und zu deuten weiß, können sie sehr viel erzählen von vergangenen Zeiten. Zwei, die sehr gut darin sind, aus Steinen zu lesen, sind die beiden Geologen Günter Drozdzewski und Georg Waldmann. Sie beschäftigen sich als Naturwissenschaftler immer wieder auch intensiv mit der Historie am Niederrhein und im Rhein-Kreis Neuss. Und sie erforschen seit einigen Jahren die Herkunft der in Baudenkmälern verwendeten Natursteine. Nun haben die beiden in der Zeitschrift „Der Niederrhein“ einen aufschlussreichen Artikel zum römischen Erbe der Zollfeste Zons vorgelegt.