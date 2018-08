Stadtmarketing plant Nikolausmarkt in Zons parallel zur Lebenden Krippe

Zons Am zweiten Adventswochenende veranstaltet die SWD einen besonderen Markt.

Die Vorweihnachtszeit ist trotz Hitze nur noch vier Monate entfernt. Daher hat die Stadtmarketing- und Wirtschaftsförderungsgesellschaft Dormagen (SWD) die Planungen für den Nikolausmarkt am 8. und 9. Dezember in Zons längst aufgenommen. „Wir freuen uns darauf, am zweiten Adventswochenende in historischer Kulisse auf den Höfen der Burg Friedestrom den Nikolausmarkt zu veranstalten“, erklärt Stadtmarketingleiter Thomas Schmitt am Mittwoch.