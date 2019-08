Parken in Zons ist ein Dauer-Ärgernis. So lange die Bauarbeiten am Kreisarchiv und in der Tiefgarage dauern, ist auf der Schloßstraße teilweise das Abstellen der Autos erlaubt. Jetzt prüft die Stadt neue Parkplätze. Foto: Anja Tinter. Foto: Tinter, Anja (ati)