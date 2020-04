Stadtführer aus Dormagen : „Köbes Colonius“ führt jetzt virtuell durch Köln

Guido Hofmann aus Hackenbroich erzählt vom Dom. Foto: Screenshot: Kölbes Colonius/Screenshot: Köbes Colonius

Hackenbroich Stadtführer Guido Hofmann bietet auf Facebook Videos mit Geschichten aus Köln an. Die nächste startet am 14. April um 19 Uhr.

Seit 2015 bietet Guido Hofmann als „Köbes Colonius“ spannende und unterhaltsame Stadtführung durch Köln an. Das geht in den Zeiten von Kontaktverbot wegen des Coronavirus nicht mehr. Da hat sich der Hackenbroicher gedacht: „Warum nicht kleine Geschichten auf Facebook posten, um die Leute zu unterhalten“, wie er schmunzelnd erklärt. Und auch Fußkranken und anderen Patienten, die ihn bisher nicht auf seinen Rundgängen durch die Domstadt begleiten konnten, kommen nun in den Genuss der informativen Erzählungen, die Guido Hofmann mit Fotos garniert.

Nach den Römern und dem Dom in den ersten beiden Videoclips von „Kölle GIN – Geschichte(n) im Netz“ widmet sich Guido Hofmann bei der dritten Folge am Dienstag, 14. April, ab 19 Uhr auf seinem Facebook-Profil „Köbes Colonius“ dem süffigen Themenkomplex „Köbes, Kölsch und Brauhaus“. Dabei soll es nicht nur um Anekdoten gehen, sondern auch um die Kölsche Sprache. Auch die ersten beiden Ausgaben sind dort noch abzurufen. Dabei kommen die ersten drei Themen auch als Stationen in seiner Altstadt-Führung vor.