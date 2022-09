Stadtfest in Dormagen : Vielfältiges Programm beim Michaelismarkt

Der Gaukler Gaudius wird am Samstag auf dem Michaelismarkt auftreten. Ein umfangreiches Programm auf der Bühne vor dem historischen Rathaus in der Innenstadt ist geplant. Foto: SWD mbH/SWD

Dormagen Das größte Stadtfest in Dormagen findet am kommenden Wochenende in der City statt. Neben einem umfangreichen Programm inklusive Römerfest haben auch die Geschäfte am Sonntag geöffnet. Ein Überblick.

Von Kira Bayer

Der Michaelismarkt, das größte Stadtfest in Dormagen, steht in diesem Jahr ganz im Zeichen der römischen Vergangenheit. Die Dormagener erwartet am 24. und 25. September ein vielfältiges Programm in der Innenstadt. Geplant sind jedoch nicht nur zahlreiche Aktionen, sondern zugleich soll ein verkaufsoffener Sonntag möglichst viele Menschen in die Innenstadt locken.

Vielfältiges Bühnenprogramm

Info Ausstellung und Römerfest in der City Ausstellung Mit einem Römerfest feiert die Stadt Dormagen beim Michaelismarkt ihr neues UNESCO-Welterbe. Im Historischen Rathaus wird dazu eine umfangreiche Ausstellung eröffnet. Auch im Römerkeller an St. Michael erwartet die Gäste eine spannende Zeitreise. Begleitend dazu wird es rund ums Rathaus ein spannendes Römerlager geben. Römerfest Das Fest wird sich rund ums Historische Rathaus abspielen. Kinder und Erwachsene können hier unter anderem römische Bekleidung anschauen und Ausrüstungen selber anprobieren, mit einer Handmühle Korn mahlen, ein Torsionsgeschütz oder die Rekrutenausbildung an Übungspfählen begutachten. Das Römerfest findet am Samstag, 24. September, von 11 bis 16 Uhr und am nachfolgenden Sonntag von 12 bis 18 Uhr statt. Zu den gleichen Zeiten sind die Ausstellungen geöffnet. Kostenfreie Führungen werden am Samstag um 11.30 und 14 Uhr sowie am Sonntag um 14 und 16 Uhr angeboten. Die Gladiatoren werden an beiden Tagen drei Vorführungen bieten (Samstag 11, 13 und 15 Uhr sowie Sonntag 13, 15.30 und 17 Uhr).

Der Dreh- und Angelpunkt des zweitägigen Festes ist die große Bühne vor dem Historischen Rathaus: Am Samstag ab 13 Uhr startet die Band „JazzCake“, bestehend aus den Dormagenerinnen Lucie Bergins und Melanie Dohm, mit Jazz-Musik im Easy-Listening-Sound. Außerdem präsentieren sich die Tanzschule Reißer, die „Dance Kids“ aus dem Jugendzentrum Dreizack sowie die Ballett-Etage. Auch die Kindertanzgruppe „Pänz vum Rhing“ stattet Dormagen einen Besuch ab. Fans der 80er-Jahre dürfen sich am Sonntag auf die Band „Die Goldenen Reiter“ freuen. Der Gig beginnt um 13.45 Uhr mit Joachim Witt, Nena, Spliff, Rio Reiser und vielen weiteren Stars der „Neuen Deutschen Welle“. Weiteres Bühnenhighlight am Sonntag (um 16 Uhr) ist der Gaukler Gaudius – seine einstündige Nummer verspricht ein „modernes und interaktives Showkonzept, intelligenten Humor und niveauvolles Entertainment für die ganze Familie und wird den Rathausplatz füllen“, prognostiziert Franziska Gräfe von der Stadtmarketing- und Wirtschaftsförderungsgesellschaft Dormagen (SWD). Um 17 Uhr findet die offizielle Spendenübergabe an die Dormagener Tafel statt. 9.500 Euro für den Neubau der Tafel kamen beim Konzert der Bundeswehr-Big Band zusammen. Im Namen der Stadt wird die stellvertretende Bürgermeisterin Susanne Stephan-Gellrich den Spendenscheck an Claudia Manousek, Vorsitzende der Dormagener Tafel, überreichen.

Auf der südlichen Kölner Straße öffnet am Sonntag von 12 bis 18 Uhr das Kö-Kinderland: Dort präsentiert sich das Kinder- und Jugendbüro der Stadt Dormagen und bringt das Pänz-Mobil mit. Das Kinder- und Jugendzentrum Dreizack in Trägerschaft des Internationalen Bundes (IB) hat Mal- und Bastelangebote im Gepäck. Am Gemeinschaftsstand laden der Kinder- und Jugendtreff Micado und das Jugendzentrum Zons dazu ein, Seedbombs herzustellen: Kleine Kugeln aus Erde und Saatgut. Die DLRG ist mit ihrem Glücksrad vor Ort. Ein weiteres Highlight für die Kindert ist eine Riesen-Hüpfburg.

Antike Schnitzeljagd

Der „Römer Run“ von 13 bis 17 Uhr bietet im Format der Schnitzeljagd einen Blick in die Zeit von vor 2.000 Jahren im antiken Durnomagus. An vier Stationen in Rathausnähe erhalten die Mitmacher einen Stempel und ein kleines Geschenk. Start der Schnitzeljagd ist beim Stand von „UnserDormagen“, Höhe Kölner Straße 73. Ziel ist der „Nahwerte-Stand“ vor dem Historischen Rathaus. Die Teilnehmer der Schnitzeljagd können einen von drei Nahwerte-Gutscheinen, einlösbar bei über 20 Dormagener Unternehmen, im Wert von 50 Euro gewinnen.

Trödel auf der „Kö“

Im Rahmen des Michaelismarktes können auch einige Schnäppchen ergattert werden. Von 12 bis 18 Uhr findet der Herbst-Flohmarkt statt. Ein Drei-Meter-Stand kostet 20 Euro, jeder zusätzliche Meter fünf Euro.