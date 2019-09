Stadtfest : Historisches Markttreiben in Zons

Zons Beim Matthäusmarkt gibt es Turniere, Spielmannsmusik und Gaukeleien.

Die Parkprobleme durch die Baustelle für das Kreisarchiv und die Jürgen Waldeck zufolge daraus resultierenden „langen, strittigen Diskussionen“ um Parkplätze für Besucher und Aussteller mit der Stadtmarketing- und Wirtschaftsförderungsgesellschaft Dormagen (SWD) haben dazu geführt, dass der Matthäusmarkt erst am Dienstag vergangener Woche von der Stadt Dormagen genehmigt wurde. Umso erleichterter sind Waldeck und seine Mitstreiter vom Heimat- und Verkehrsverein (HVV), dass der 39. Matthäusmarkt am 21. und 22. September programmgemäß seinen Lauf nehmen kann.

Am Wochenende lässt der HVV in der alten Zollfeste wieder das Mittelalter aufleben. Mit der Stadterhebungsurkunde vom 20. Dezember 1373 hat der Erbauer von Zons, Erzbischof Friedrich von Saarwerden, der Stadt Zons das Recht verliehen, „jedes Jahr am Tage des Heiligen Matthäus einen Markt von allen verkäuflichen Sachen abzuhalten.“ In der Tradition dieses historisch verbrieften Marktrechts wird der Matthäusmarkt seit den Anfängen 1980 bis heute vom HVV ehrenamtlich, ohne öffentliche Zuschüsse und bei – mit Ausnahme des Ritterturniers – freiem Eintritt organisiert, wie Jürgen Waldeck sagt.