Stadtfest in Dormagen Frühlingsfest und Shopping in der City

Die Geschäfte rund um die Kölner Straße öffnen dann ebenfalls wieder ihre Türen. „Wer es schätzt, sich einfach beim Bummeln inspirieren zu lassen, auf kompetente Beratung setzt, offen für Spontankäufe ist, Ware auch fühlen und ausprobieren möchte, wird all das beim Heimatshoppen auf der Kölner Straße und drum herum in jedem Fall finden können“, heißt es in einer Pressemitteilung der SWD. Auch die Rathaus-Galerie beteiligt sich wieder am Sonntags-Shopping. Von 13 bis 18 Uhr bittet der City-Handel am verkaufsoffenen Sonntag zum Einkauf. Auf dem Händlermarkt präsentieren lokale Anbieter ihre Ware. Frisches Grün und leuchtende Blumenpracht bringt Sandra Duschek, Inhaberin von „Farntastisch“, mit zum Fest. Auf zehn Metern drapiert die Hackenbroicherin einen stilvollen Mix aus Grünpflanzen, Orchideen, frisch geschnittenen Tulpen und originellen Accessoires. Der Spargelhof Feiser aus Gohr wird die Besucher mit frischen Erdbeeren und Spargel versorgen. Am Stand der privaten Kaffeerösterei Sandner genießen Besucher eine Auswahl an Kaffeespezialitäten. Dabei können die vielfältigen Kaffeespezialitäten dann auch gleich für den heimischen Gebrauch in den Warenkorb gepackt werden.