Stadtbus in Dormagen Freie Fahrt für Senioren zum Advent

„Wir hoffen, dass viele Seniorinnen und Senioren dieses tolle Angebot nutzen zum Beispiel für den Besuch der Weihnachtsmärkte im Stadtgebiet oder zum Bummeln in der Innenstadt am verkaufsoffenen Sonntag am 3. Dezember“, sagt Klaus Schmitz, Stadtbus-Geschäftsführer. „Aber nicht nur die Freifahrt in den Stadtbussen wird angeboten, auch unser exklusives Premiumangebot ,Stadtbussi‘ kann von Seniorinnen und Senioren an den Adventwochenenden kostenlos genutzt werden“ so Schmitz weiter. „Dabei werden die Fahrpreise für die in der App gebuchten Fahrten den Fahrgästen zunächst berechnet, die Erstattung erfolgt dann im Nachhinein gegen Vorlage des entsprechenden Buchungscodes.“ Unter der Rufnummer 02133 272625 oder auch per Mail unter info@stadtbus-dormagen.de sowie unter info@stadtbussi.de gibt es weitere Auskünfte.