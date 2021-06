Sommerferienaktion in Dormagen : Als Abonennt des Stadtbus in den Ferien durch NRW fahren

Dormagen Wer ein Abo-Ticket für den öffentlichen Nahverkehr hat, kann in den Sommerferien mit Bahn und Bus durch ganz Nordrhein-Westfalen fahren. Auch die Regelungen für Begleitpersonen und Fahrräder sind in diesem Zeitraum anders.

Während der gesamten Sommerferien in Nordrhein-Westfalen können die Besitzer eines im Aktionszeitraum gültigen Abo-Tickets aus den Verkehrsverbünden Rhein-Ruhr (VRR), Rhein-Sieg (VRS), Aachen (AVV), des WestfalenTarifs oder des NRW-Tarifs täglich kostenfrei und in Begleitung rund um die Uhr durch ganz NRW reisen. Mit dieser Aktion wollen sich sich die Verkehrsverbünde, Aufgabenträger und Verkehrsunternehmen laut eigener Aussage auch in diesem Jahr für die Treue der Fahrgäste während der Corona-Pandemie bedanken. Darunter auch der Stadtbus in Dormagen.