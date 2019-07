Stadtbücherei Dormagen : Stempel sammeln mit dem Kulturrucksack

Dormagen Zum vierzehnten Mal nimmt die Stadtbibliothek Dormagen am Sommerleseclub NRW teil. Noch bis zum 31. August haben Schüler die Möglichkeit, einzeln oder im zwei- bis fünfköpfigenLeseteam Stempel zu sammeln.

Jetzt ist es auch möglich, über die Teilnahme an den Angeboten des Kulturrucksacks NRW Stempel ins Logbuch zu bekommen. Dieses Projekt des Landes NRW ermöglicht zehn- bis 14-Jährigen die bezahlbare Teilnahme an kulturellen Veranstaltungen und Aktionen. In Dormagen sind die angebotenen Foto-, Video- und Zeichenworkshops, Theateraufführungen und Lesungen sogar ganz kostenlos. Angeboten werden die Aktionen von der VHS, der Musikschule, dem Kreismuseum Zons und der Stadtbibliothek.

Auch die Stadtbibliothek bietet Veranstaltungen zum Stempelsammeln an: Am 6. August können Teilnehmer zwischen 10 und 12 Uhr ihre Logbücher verschönern. Am 8. August zwischen 10 und 12 Uhr lädt die Bücherei zum Ferien-Gaming Day ein. Kinder und Jugendliche können vor Ort Konsolenspiele testen. Außerdem besteht die Möglichkeit, beim Sommerleseclub-Quiz mitzurätseln. Eine Liste der teilnehmenden Geschäfte, in denen die zu den Fragen führenden QR-Codes aushängen, gibt es in der Stadtbücherei.