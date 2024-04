Programm der Stadtbibliothek in Dormagen Vom Gaming Day über Büchertrödel zum Handarbeits-Treff

Beratung berufliche Orientierung Am Dienstag, 16. April, werden die Kollegen des BildungsZentrums NiederRhein und des Internationalen Bundes in die Stadtbibliothek kommen. Dort bieten sie jungen Menschen von 14 bis 18 Uhr Hilfe bei der beruflichen Orientierung in Form von Bewerbungstraining oder Berufsauswahlprozessen an. Bei Rückfragen können sich Interessierte per E-Mai bei n.nyssen@bznr.de melden.