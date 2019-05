Stadtbibliothek Dormagen : Die Stadtbibliothek wird zur „Weltbaustelle“

Dormagen Die Wand ist ausgesucht, die Termine sind festgezurrt, die Vorbereitungen laufen auf Hochtouren, um die Stadtbibliothek Dormagen zur „Weltbaustelle“ zu machen. „Wir freuen uns sehr darauf“, sagt Ellen Schönen-Hütten, städtische Kultur-Fachbereichsleiterin.

Bei dem Projekt „Weltbaustellen“ des Eine-Welt-Netzwerks NRW geht es darum, die 17 UN-Ziele für nachhaltige Entwicklung bekannter zu machen. Bis 2020 sollen in mindestens zehn Städten in NRW durch das Wandbild gesellschaftliche Debatten um Nachhaltigkeit und Klimaschutz angestoßen werden. 1000 Euro der 15.000 Euro teuren Aktion übernimmt die Stadt, den Rest das Netzwerk. „Die Bibliothekswand passt perfekt, da Bildung so immens wichtig ist“, erklärt Schönen-Hütten. Die Künstlerin Uta Göbel-Groß aus Aachen und der Künstler John Thabo Modise aus Südafrika arbeiten gemeinsam an der Umsetzung ihres Wandbildes, das sich mit dem Thema „Hochwertige Bildung", dem UN-Nachhaltigkeits-Ziel Nummer vier, auseinandersetzt. Die Stadt plant mehrere Veranstaltungen zum Wandbild, dessen Entwurf am 18. Juni in der Stadtbibliothek präsentiert wird. Ab 21. Juni wird das Mal-Gerüst aufgebaut, bis zur geplanten Eröffnungsfeier am 12. Juli muss das Kunstwerk fertig sein. Außerdem sind ein Diskussionsabend, eine Kooperation mit einer Grundschule und eine Auseinandersetzung mit Themen wie Foodsharing geplant. „Unser Vorbereitungsteam hat viele tolle Ideen“, betont Ellen Schönen-Hütten, die hofft, dass viele Dormagener von den Angeboten Gebrauch machen werden. „Das Wandbild wird auf jeden Fall ein Hingucker“, sagt die Fachbereichsleiterin.