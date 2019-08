Bücherei in Dormagen : Die Stadtbibliothek versorgt Kinder und Erwachsene mit Urlaubslektüre

Dormagen Wer in den Urlaub fährt oder seine freien Tage im Garten verbringt, tut dies nicht, ohne die passende Urlaubslektüre im Gepäck zu haben. Claudia Schmidt und Barbara Kleinesudeik-Fischer von der Stadtbibliothek Dormagen verraten, was Dormagen im Sommer liest.

„Sommerzeit ist Romanzeit“, sagt Claudia Schmidt, Leiterin der Stadtbibliothek am Marktplatz. „Unsere Besucher leihen im Moment vorrangig leichte Literatur aus.“ Am meisten ausgeliehen wird das Buch „Sommer in der kleinen Bäckerei am Strandweg“ von Jenny Colgan. „Die Leute wollen jetzt etwas Schönes lesen, von Sommer, Sonne und Meer“, sagt Schmidt. Weiterhin finden das Buch „Mondsonne“ von Lucinda Riley sowie die Krimis „Der Preis des Todes“ von Horst Eckert und „Totenstille im Watt“ von Klaus Peter Wolff derzeit großen Anklang bei den Erwachsenen. Auch die Zonser Autorin Catherine Shepherd ist in der Dormagener „Bestsellerliste“, vertreten. „Krimis sind gut, um sich zu entspannen und abzuschalten“, erklärt Schmidt. Natürlich dürfen sie nicht allzu nervenaufreibend sein.