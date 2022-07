Stadtbibliothek Dormagen : Sonntagsöffnungen werden angenommen

Dormagen Die zehn Sonntagsöffnungen in der Stadtbibliothek in Dormagen wurden angenommen. Weitere Öffnungen folgen ab Oktober. Veranstaltungen sind geplant.

„Die Sonntagsöffnungen werden bisher gut angenommen. Es ist nicht unbedingt vergleichbar mit einem normalen Wochentag, aber dennoch sehr zufriedenstellend“, sagt Katrin Pöllnitz, stellvertretende Leiterin der Stadtbibliothek. Insbesondere an den zahlreichen Veranstaltungstagen mit Krimidinner, Comic-Workshop etc. sei die Einrichtung gut besucht gewesen. „Wir haben viele Veranstaltungen geplant, für Kinder und Erwachsene.“ Besucht hätten die Bibliothek an Sonntagen alle Altersgruppen: „Es kamen auch ältere, alleinstehende Menschen, die einfach nur einen Kaffee trinken wollten, um in Gesellschaft zu sein“, so Pöllnitz.

Ab Oktober werden weitere zehn Sonntage folgen: Am 2., 9., 16., 23., und 30. Oktober, am 6., 13., 20. und 27. November und am 4. Dezember wird die Bücherei öffnen. „Auch da befinden wir uns aktuell in den Planungen für weitere Veranstaltungen. Fest steht, dass wir an den beiden Sonntagen in den Herbstferien ein Angebot für Kinder erstellen wollen.“ Am 23. Oktober werden die Autoren Maik und Nicole Meuser aus ihrem Buch „Klima schützen kinderleicht“ vorlesen. „Die beiden nutzen die Sonntagsöffnungen selber rege, daher kamen wir auf die Idee, eine solche Lesung zu halten“, erklärt Pöllnitz. Des Weiteren sei ein Adventscáfe geplant. „Wir möchten Menschen einen Raum bieten, insbesondere an ruhigen Tagen wie einem Sonntag.“ Auch das „Backen mit Kindern“ wird voraussichtlich wieder stattfinden.