Stadtbibliothek Dormagen : Sonntagsöffnungen finden Anklang

Auch Leiterin Claudia Schmidt zeigt sich bisher zufrieden. Foto: Georg Salzburg (salz)

Dormagen Insbesondere bei Veranstaltungen ist die Stadtbibliothek Dormagen an Sonntagen gut besucht. Wie es nun mit den Öffnungen weitergehen soll.

Seit knapp einem Jahr können Bücherfreunde aus dem Stadtgebiet phasenweise auch an Sonntagen die Stadtbibliothek Dormagen besuchen. Insgesamt 20 Sonntagsöffnungen waren für dieses Jahr angesetzt, so lief der erste Turnus von Januar bis April und der zweite läuft nun noch bis zum 4. Dezember. Es ist ein Probejahr, um festzustellen, wie die Öffnungen bei den Bürgerinnen und Bürgern ankommen. Die Bibliothek ist an diesen Tagen mit zwei Fachkräften besetzt und bietet neben der Möglichkeit zum Stöbern und Schmökern auch Veranstaltungen für verschiedene Zielgruppen an. Ein erstes Fazit stellt die Verwaltung bereits im Kulturausschuss in der kommenden Woche vor, ein abschließendes Ergebnis soll im Frühjahr folgen.

„Die Erfahrungen aus dem ersten Halbjahr zeigen, dass es voraussichtlich einige Zeit dauern wird, bis der neue Öffnungstag sich etabliert hat“, resümiert Dezernent Torsten Spillmann. Zahlreiche Einschränkungen der Corona-Pandemie hätten sich im ersten Halbjahr zudem auf die Sonntagsöffnungen ausgewirkt. Insgesamt lasse sich aber feststellen, dass an Sonntagen mit Veranstaltungen deutlich mehr Personen die Bibliothek besuchen als an anderen Sonntagen. Nach Abschluss der einjährigen Probephase soll im Frühjahr 2023 eine ausführliche Evaluierung des Projektes erfolgen.

Zur Umsetzung des Projektes wurden Mittel im Rahmen des Landesförderprojektes „prosib - Stärkung der Sonntagsöffnung in Bibliotheken“ beantragt, die zur Finanzierung anfallender Personal- und Veranstaltungskosten (90 Prozent Landesmittel, 10 Prozent Eigenanteil) genutzt werden können. Bisher ist das Förderprogramm nur bis Ende 2022 geplant, es soll aber voraussichtlich in leicht überarbeiteter Form auch in den Folgejahren weiterlaufen, so dass die Stadtbibliothek eine weitere Förderung als Übergangslösung zumindest für das Jahr 2023 anstrebt.

Auch an den kommenden Sonntagen erwartet die Besucher in der Stadtbibliothek ein umfassendes Programm. So wird am am 20. November, von 14 bis 15.30 Uhr, Anne Ameling in der Kinderbibliothek vorlesen. Weitere Informationen unter www.netzwerk-dormagen.de.

