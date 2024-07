Umfrage in Dormagen Stadtbibliothek sammelt Beurteilungen

Die Stadtbibliothek Dormagen stellt sich selbst auf die Probe. Wie erleben die Bürgerinnen und Bürger Dormagens ihre Stadtbibliothek und ihr Angebot? Was gefällt ihnen, was könnte verbessert werden? Um das herauszufinden, nimmt die Bibliothek an der internationalen Sentobib-Publikumsstudie teil, die in öffentlichen Bibliotheken Deutschlands sowie in sechs weiteren europäischen Ländern durchgeführt wird. Die Umfrage läuft bis zum 31. August.