Stadtbibliothek Dormagen : Bücherei öffnet am Sonntag auf Probe

Dormagen Im Frühjahr wurde über eine Sonntagsöffnung diskutiert, nun wurde entschieden. Die Bibliothek wird erst einmal einen Sonntag zur Probe öffnen. Nicht alle Mitarbeiter sind dafür.

Um den Bedarf an erweiterten Öffnungszeiten in der Stadtbibliothek Dormagen zu prüfen, wird derzeit ein ergebnisoffenes Konzept entwickelt. Es wird eine mögliche dauerhafte Öffnung an Sonntagen geprüft. Zudem können alle Kunden vom 13. bis 25. September an einer Befragung zu den Öffnungszeiten teilnehmen. Die Umfrage kann ab dem 13. September unter www.dormagen.de/umfrage-stadtbibliothek ausgefüllt werden.